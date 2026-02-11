Форма поиска по сайту

11 февраля, 17:32

Культура

Эпизоды фильма "Остап" сняли на площадке кинопарка "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Съемки отдельных сцен художественного фильма "Остап" прошли в павильоне с историческими железнодорожными вагонами в кинопарке "Москино". Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на слова генерального продюсера и режиссера-постановщика проекта Лады Меркуловой, второго режиссера Евгения Харланова и итальянского актера Томаса Саганеити.

Работа велась в декабре 2025 года в здании, в котором с исторической точностью были воспроизведены архитектура и интерьеры Витебского вокзала Санкт-Петербурга. Ключевые сцены фильма снимали в вагоне первого класса начала XX века.

Полнометражная картина расскажет о приключениях 13-летнего Остапа Бендера. В основу сюжета легли мотивы детских рассказов Антона Чехова. Несмотря на то что истории вымышленные, по замыслу авторов они могли бы произойти с будущим "великим комбинатором", обладающим острым умом, смекалкой и чувством справедливости.

Производством занимается Фонд поддержки культуры и искусства "Искусство на все времена". Проект получил удостоверение национального фильма и будет представлен в апреле 2026 года на международной выставке World Content Market в Москве. Музыку к картине написала композитор Ника Усова.

"Я впервые был в кинопарке "Москино" и впервые зашел в павильон с историческими вагонами настоящего поезда. Это прекрасная локация для реализации видеоконтента любой сложности. Она не картонная, здесь все выглядит очень достоверно и документально", – прокомментировал Харланов.

Саганеити отметил атмосферу и аутентичность площадок, которые помогли ему глубже почувствовать эпоху и образ своего персонажа – итальянского модельера.

В фильме также снялись воспитанники киношколы "КиноЮность" и юные актеры, среди которых Тимофей Мягченков, Денис Брылев, Серафима Каретина, Валерия Макарова и другие.

Ранее сообщалось, что с 22 по 27 февраля в "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Гости смогут посетить лекции экспертов, танцевальные мастер-классы, а также познакомиться с приглашенными звездами и поучаствовать в командной работе на сцене. По итогам мероприятия участники представят творческий номер.

