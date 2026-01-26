Новая смена творческого лагеря "Молодежи Москвы" откроется в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 22 по 27 февраля в кинопарке "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Гости смогут посетить лекции экспертов, танцевальные мастер-классы, а также познакомиться с приглашенными звездами и поучаствовать в командной работе на сцене. По итогам мероприятия участники представят творческий номер.

"Зима – лучшее время, чтобы зарядить тело и ум новой энергией. Мы создали среду, где движение встречается с искусством. Это пространство для экспериментов, общения с единомышленниками и шага за пределы привычного", – пояснила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

К танцевальному направлению могут присоединиться танцоры и хореографы, представители оригинального жанра, артисты пластических театров. Программа ориентирована на расширение профессиональных навыков: участники смогут познакомиться с новыми танцевальными стилями и пройти серию мастер-классов по сценическому движению, пластике и работе с телом.

Отмечается, что в рамках смены запланированы занятия по импровизации, паппингу, афро-направлению, классическому и народному танцу. Дополнительно предусмотрен курс по актерскому мастерству и современным видам хореографии.

Помимо учебной части, участников ждут творческие встречи с известными артистами, экскурсии по кинопарку, фотосессии, танцевальные батлы, камерные концерты и зимние активности.

Также для молодых режиссеров-постановщиков, сценаристов и продюсеров подготовлен отдельный трек под названием "Искусство постановки". В его рамках участники освоят базовые навыки создания шоу-программ, разработают концепции собственных проектов и научатся выстраивать работу с артистами и постановочной командой.

Для участия в зимней смене необходимо до 31 января подать заявку с портфолио на портале "Молодежь Москвы" и пройти онлайн-собеседование. Проживание, питание и участие во всех мероприятиях для прошедших отбор предоставляются бесплатно.

