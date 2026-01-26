Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 08:16

Культура

Новая смена творческого лагеря "Молодежи Москвы" откроется в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 22 по 27 февраля в кинопарке "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Гости смогут посетить лекции экспертов, танцевальные мастер-классы, а также познакомиться с приглашенными звездами и поучаствовать в командной работе на сцене. По итогам мероприятия участники представят творческий номер.

"Зима – лучшее время, чтобы зарядить тело и ум новой энергией. Мы создали среду, где движение встречается с искусством. Это пространство для экспериментов, общения с единомышленниками и шага за пределы привычного", – пояснила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

К танцевальному направлению могут присоединиться танцоры и хореографы, представители оригинального жанра, артисты пластических театров. Программа ориентирована на расширение профессиональных навыков: участники смогут познакомиться с новыми танцевальными стилями и пройти серию мастер-классов по сценическому движению, пластике и работе с телом.

Отмечается, что в рамках смены запланированы занятия по импровизации, паппингу, афро-направлению, классическому и народному танцу. Дополнительно предусмотрен курс по актерскому мастерству и современным видам хореографии.

Помимо учебной части, участников ждут творческие встречи с известными артистами, экскурсии по кинопарку, фотосессии, танцевальные батлы, камерные концерты и зимние активности.

Также для молодых режиссеров-постановщиков, сценаристов и продюсеров подготовлен отдельный трек под названием "Искусство постановки". В его рамках участники освоят базовые навыки создания шоу-программ, разработают концепции собственных проектов и научатся выстраивать работу с артистами и постановочной командой.

Для участия в зимней смене необходимо до 31 января подать заявку с портфолио на портале "Молодежь Москвы" и пройти онлайн-собеседование. Проживание, питание и участие во всех мероприятиях для прошедших отбор предоставляются бесплатно.

Ранее более 212 тысяч горожан приняли участие в голосовании на проекте "Активный гражданин", посвященном событиям проекта "Зима в Москве". Они назвали свои любимые мероприятия и отметили наиболее интересные площадки. Лидером опроса стал фестиваль "Путешествие в Рождество".

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
культурагород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика