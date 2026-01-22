Дворянский променад и ледовые шоу пройдут в выходные в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С 23 по 25 января в столице в рамках проекта "Зима в Москве" пройдут ледовые шоу, спортивные фестивали, мастер-классы профессиональных фигуристов и художников, экскурсии и многое другое, передает портал мэра и правительства столицы.

Активный отдых на льду

24 января на нескольких катках города пройдет фестиваль "Московские традиции", где все желающие смогут сыграть в хоккей в валенках. Соревнования состоятся на катке в "Коломенском" с 10:00 до 15:00, с 12:00 до 17:00 – на катке в конноспортивном комплексе "Битца", с 11:30 до 16:45 в Парке Горького, с 14:30 до 17:30 на катке стадиона "Авангард" и с 17:00 до 21:00 на катке "РЖД Арены". Также будут доступны керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

В этот же день в парке 70-летия Победы в 17:00 состоится ледовое шоу "Пламенный лед" с участием профессиональных фигуристов и огненными эффектами. После представления пройдут тематические мастер-классы по фигурному катанию и общий танцевальный флешмоб.

В Новослободском парке 24 января в 15:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию для разных уровней подготовки, а затем выступит фигуристка Лейла Алиева. Завершится мероприятие масштабным флешмобом. Вход свободный, возрастное ограничение – от 6 лет.

Вместе с тем на катке на площади Революции пройдут показы ледового шоу "Композиторы-2". Они состоятся 23 января с 19:30 до 20:15, а также 24 и 25 января с 18:00 до 18:45 и с 19:30 до 20:15. Вход платный – 100 рублей, билеты можно приобрести на месте.

24 января с 14:00 до 14:45 и с 15:30 до 16:15 на фестивальной площадке "Алма-Атинская", а 25 января с 14:00 до 14:45 и с 15:30 до 16:15 в "Олимпийской Деревне" состоится бесплатное ледовое шоу "Белоснежка".

На катке в парке "Останкино" 24 и 25 января, с 10:00 до 12:00, пройдут детские тренировки по хоккею от клуба "ВДНХ-Юниор" для детей от 4 до 14 лет. Необходима предварительная регистрация, инвентарь предоставляется бесплатно.

В олимпийском комплексе "Лужники" пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. 23 января с 17:00 до 18:00 мероприятие проведет победительница первенства России среди юниоров 2023–2024 годов и чемпионата России по прыжкам – 2024 Маргарита Базылюк. 24 января с 18:00 до 19:00 посетителей будет ждать серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт, а 25 января с 11:30 до 12:30 – бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Спортивные мероприятия

25 января в "Лужниках" пройдет "Зимний день московского спорта" с более чем 15 тематическими площадками, спортивными состязаниями и мастер-классами. Вход свободный.

Также в комплексе состоится зимний фестиваль школьного и студенческого спорта с волейболом на снегу, футболом в валенках, лыжными гонками, массовым катанием и мастер-классами чемпионов. Впервые пройдут соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей". Фестиваль организован столичным департаментом спорта совместно с департаментом образования и науки Москвы. Участие бесплатное по регистрации.

Семейные развлечения

В парках и скверах столицы проходит проект "Семейные игры". 24 января с 12:00 до 14:00 гостей сквера "Надежда", расположенного на Ленинском проспекте, дома 82–86, ждут перетягивание палки, бои подушками на бревне и прыжки в мешках, а с 14:00 до 16:00 – зимние спортивно-логические игры.

С 14:00 до 16:00 в этот же день в сквере "Некрасовка" (улица Рождественская, владение 31) состоится турнир по городкам и боям на мечах. А 24 января с 14:00 до 16:00 на площадке у районного центра "Место встречи "Баку" и 25 января 14:00 до 16:00 в Липовом парке пройдут тренировки по флаг-футболу.

24 января с 14:00 до 16:00 на площади Туве Янссон (квартал 165) и 25 января с 14:00 до 16:00 в сквере у транспортного хаба "Некрасовка" можно будет принять участие в турнирах по шаффлборду, бокс-хоккею, корнхолу, а также настольным играм "Кульбуто" и "Жульбак".

В эти же часы 24 января в сквере имени М. П. Судакова (улица Совхозная, дом 17/49) и 25 января в парке "Жужа" (улица Академика Миллионщикова, дом 14, корпус 2) пройдут хоккейная эстафета и мастер-класс по технике броска.

25 января на стадионе "Авангард" запланированы соревнования по брумболу с 12:00 до 14:00, а с 14:00 до 16:00 – фитнес-зарядка и веселые старты с использованием батутов и аттракционов.

Экскурсии и создание открыток

23 января с 15:00 до 16:30 в арт-павильоне "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон" проектов "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве" пройдет мастер-класс "Снежинки 3D". С 17:00 до 18:30, а также 25 января в это же время, состоится занятие по рисованию новогодних пейзажей.

24 и 25 января с 15:00 до 16:30 в арт-павильоне "Фабрика подарков" пройдут занятия по созданию новогодних игрушек. 24 января с 19:30 до 21:00 здесь также научат делать новогодние открытки.

Также мастер-классы будут ждать гостей в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. На выставке "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х" будет организована специальная семейная программа. Детей ждут творческие мастер-классы, которые познакомят с саратовской школой и научат различать живописные тонкости.

В частности, 24 января с 12:00 до 13:15 и 25 января с 16:00 до 17:15 пройдут занятия "Как создать мираж в красках". Участники мастер-класса узнают, как миражи на Волге помогли художникам научиться управлять воздухом и светом, а затем создадут пейзаж с секретом.

24 и 25 января с 14:00 до 15:15 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет мастер-класс "Видимое-невидимое: как управлять водой, воздухом и светом". Участники узнают, как можно изобразить невидимое, а затем создадут собственные картины.

Мастер-класс "Как стать виртуозом света" пройдет в павильоне 24 января с 16:00 до 17:15 и 25 января с 12:00 до 13:15. Сначала дети отправятся на прогулку по экспозиции "Волга. Москва. Нева", а затем применят новые знания на практике – создадут собственный пейзаж из пластилина.

Участие в мастер-классах павильона "Рабочий и колхозница" для детей бесплатное, по регистрации. Сопровождающему взрослому необходимо приобрести билет на выставку.

Прогулки по усадьбам

24 января с 12:00 до 13:30 на Тверской улице (место сбора – у дворца Разумовских по адресу: Тверская улица, дом 21) состоится бесплатная пешеходная экскурсия "Мужской клуб: бильярд, рулетка, карты". Экскурсия посвящена престижным городским клубам Москвы второй половины XIX – начала XX века, которые посещали исключительно мужчины – дворяне и состоятельные купцы.

Участники прогуляются по Тверской улице и прилегающим переулкам, узнавая о том, как горожане проводили досуг: играли в карты в купеческом клубе на Малой Дмитровке, в бильярд в московском Английском клубе на Тверской, а также обсуждали литературные новинки в литературно-художественном клубе на Большой Дмитровке.

24 и 25 января с 10:00 до 22:00 на Манежной площади (улица Охотный Ряд, дом 2) в рамках тематической зоны фестиваля "Усадьбы Москвы" будет работать стилизованный фотосалон. Гости смогут примерить костюмы прошлых эпох и сделать памятную фотографию. Сеансы запланированы на три временных блока: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00. В промежутках между сеансами пройдут литературные чтения.

На флагманской площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в музее-заповеднике "Коломенское" (Большая улица, владение 91) 24 и 25 января с 11:00 до 21:00 будет организован дворянский променад. Посетителей встретят актеры в исторических костюмах, которые вовлекут гостей в интерактивы, предложат сыграть в традиционные дворянские игры, проверить меткость в тире или стать свидетелями театрализованных сценок из жизни усадьбы.

В те же дни, с 12:30 до 17:00, на площадке в "Коломенском" пройдут представления уличного театра. Актеры в костюмах разыграют постановки, оживляющие будни и праздники московского дворянства. Всего запланировано пять сеансов: в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30. Длительность каждого спектакля – 30 минут.

До 28 февраля ежедневно (в часы работы усадеб) будет доступен зимний маршрут "Москва усадебная". Это игра-исследование, объединяющая 14 старинных особняков столицы. Для участия необходимо получить маршрутную карту, обратившись в любую из участвующих усадеб, в фотосалон "Усадьбы Москвы" на Манежной площади или в информационные зоны фестиваля на Болотной площади и Тверском бульваре. Первый штамп ставится бесплатно. Билеты для посещения усадеб можно приобрести в кассах или через сервис Russpass.

За собранные штампы участникам полагаются подарки: за 5 штампов – чай "Москва", за 7 – брендированная термокружка, за 14 – беспроводная колонка. Подарки можно получить на флагманской площадке в "Коломенском" или (только за 5 штампов) в туристском информационном центре в "Зарядье" и на Тверской улице. Участники, собравшие все 14 штампов до 15 февраля, также войдут в число претендентов на розыгрыш суперприза – чаепития с актером Милошем Биковичем.

Стендап и театральные события

Для поклонников молодежного юмора 24 января с 17:00 до 18:30 и 25 января с 19:30 до 21:00 в арт-павильоне "Фабрика подарков" (проекты "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве") в парке искусств "Музеон" пройдут выступления комиков.

24 января в 14:00 и 16:00 в "Театре Гонзаги" кинопарка "Москино" зрители увидят спектакль "Таня Ларина" – современную интерпретацию романа Александра Пушкина "Евгений Онегин". Вход по билетам.

В этот же день в актовом зале в 14:00 и 16:00 актриса Аделина Гизатуллина проведет мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а в 15:00 и 17:00 педагог МХТ имени Чехова Ольга Логвина даст занятия по хореографии и сценическому движению.

25 января с 17:00 до 18:00 в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Хор на весь двор" пройдет открытое песенное мероприятие. Посетители вместе с профессиональными исполнителями смогут спеть популярные эстрадные хиты. Вход свободный.

"Зима в Москве" позиционируется как главное сезонное событие, направленное на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и поддержки. Особое внимание уделяется помощи участникам спецоперации, ветеранам и их семьям.

Ранее более 212 тысяч горожан приняли участие в голосовании на проекте "Активный гражданин", посвященном событиям проекта "Зима в Москве". Они назвали свои любимые мероприятия и отметили наиболее интересные площадки. Лидером опроса стал фестиваль "Путешествие в Рождество".