19 января, 14:20

Спорт

Спортивный мультфестиваль на катках пройдет 1 февраля в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный мультифестиваль пройдет 1 февраля на Южном катке олимпийского комплекса "Лужники", катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Департамент отметил, что мультифестиваль станет масштабным праздником для всей семьи, где можно отдохнуть, провести время с близкими, а также погрузиться в атмосферу популярных мультфильмов. Он будет продолжением серии тематических фестивалей, которые проходят на московских катках.

Мероприятие в "Лужниках" стартует в 14:30. Основное событие – мастер-класс фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Также на льду можно будет принять участие в играх, эстафетах и викторинах с ростовыми персонажами и героями мультфильмов. Кроме того, гости мультифестиваля могут также нарядиться в костюмы любимых персонажей, на месте будет тематический реквизит. На льду пройдет парад костюмов.

Программа на катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца" стартует в 16:00. Там посетители смогут принять участие в викторинах и конкурсах. Также их ждут диджей-сеты.

Принять участие в фестивале можно бесплатно, необходимо предварительно зарегистрироваться. Приоритетная регистрация доступна для участников СВО и их семей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ходе комплексного благоустройства создаются катки во всех районах, в том числе парках. Мэр назвал катание на коньках любимым зимним развлечением москвичей. По его словам, некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в столичных дворах.

Звездные мастер-классы по фигурному катанию прошли в Москве

