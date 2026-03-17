Ограничения сняты в четырех столичных аэропортах

Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также в Ярославле и Калуге. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

В настоящее время авиагавани возобновили прием и отправку гражданских самолетов согласно штатному расписанию, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Данные меры были обусловлены обеспечением безопасности полетов. В столичных аэропортах они, в частности, вводились в понедельник, 16 марта, на фоне запрета на использование воздушного пространства в Московском регионе.

Ограничения объявлялись в связи с продолжающейся с субботы, 14-го числа, массированной атакой украинских дронов. За ночь вторника, 17 марта, системы ПВО нейтрализовали 39 БПЛА.

