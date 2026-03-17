17 марта, 06:17Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны была пресечена еще одна попытка атаки вражеского беспилотника на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Сотрудники спецслужб прибыли на место падения обломков БПЛА. Информации о каких-либо последствиях атаки не поступало.
С вечера 16 марта силы ПВО ликвидировали уже 39 вражеских БПЛА в столичном регионе. Массированная атака украинских беспилотников на Москву началась 14 марта.
В связи с этим аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
