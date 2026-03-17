17 марта, 04:39

Происшествия

Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек пострадали, в том числе четверо несовершеннолетних, в результате атаки двух украинских беспилотников по городу Короче в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что вражеский дрон сдетонировал около одного из местных соцобъектов.

"У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй рана стопы, у еще двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины", – рассказал Гладков.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

В самом здании оказались выбиты окна и посечен фасад. Также были выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. От удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли.

Более подробная информация о последствиях уточняется. На всех местах происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее обломки беспилотника были обнаружены возле гимназии № 28 в Костроме. Из соображений безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

В Волгоградской области беспилотник попал в жилой дом. В результате в здании оказались выбиты стекла в некоторых квартирах. Из-за случившегося никто не пострадал.

