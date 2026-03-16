На Кубани локализован пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Возгорание на нефтебазе в промышленной зоне Лабинска в Краснодарском крае, вызванное падением обломков БПЛА, удалось локализовать. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В тушении пожара задействованы четыре расчета пожарно-спасательных подразделений, сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю и специалисты других служб.

Возгорание на территории нефтебазы в промзоне Лабинска Краснодарского края произошло 16 марта. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Еще один пожар произошел ранее на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка на Кубани из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того, обломки беспилотника повредили две линии электропередачи высокого напряжения.