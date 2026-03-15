Людей эвакуируют в одном из районов Севастополя из-за падения БПЛА ВСУ

Людей эвакуируют в одном из районов Севастополя из-за падения украинского БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

В ночь на 15 марта над Севастополем было нейтрализовано свыше 6 дронов. В районе Омеги был найден один из уничтоженных беспилотников. В связи с этим территория оцеплена, а люди эвакуированы.

В настоящее время специалисты решают: или взорвать БПЛА на месте происшествия, или перевезти его в безопасное место для уничтожения.

Ранее возгорание произошло на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка из-за падения фрагментов БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Тихорецком районе обломки беспилотника повредили две линии электропередач высокого напряжения. Однако аварийно-восстановительные работы смогут провести лишь после завершения осмотра территории.

