На центральных улицах Москвы сняли ограничения движения

Ограничения движения автотранспорта сняты на центральных улицах Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, движение открыто на внешней стороне МСД в районе проспекта Мира, на ТТК в районе проспекта Мира в оба направления, а также на Смоленской площади.

Кроме того, ограничения сняты:



на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Спасской;

на улицах Яузской и Красной Пресне;

на Кремлевской и Москворецкой набережных;

на Большом Каменном мосту;

на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади.

Водители теперь могут проехать по Сретенке в районе дома 36, на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на проспекте Мира в районе дома 79 по направлению в центр, а также воспользоваться съездом с улицы Енисейской в проезд Серебрякова.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили об изменениях в маршрутах общественного городского транспорта в Бирюлеве Восточном с 16 мая. Это связано со строительством Бирюлевской линии метро. В частности, изменения коснутся маршрутов № м88, м89 и 826.