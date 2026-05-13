Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:57

Общество

В ВОЗ заявили о риске перехода новых вирусов от животных к людям

Фото: depositphotos/alexraths

В мире существует реальный риск перехода новых вирусов от животных к людям. Этому могут поспособствовать изменение климата и перемещение населения, сообщила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.

"Есть сотни таких вирусов, которые циркулируют в природе. Многие животные не имеют симптомов, они не болеют, они являются только резервуарами. Это угроза", – цитирует ее газета Pais.

Как отметила представитель организации, ее подразделение отслеживает более 100 заболеваний, которые могут передаваться от животных. Среди вирусов, переносимых комарами, ВОЗ наблюдает свыше 10 потенциально опасных патогенов.

Альварес добавила, что инцидент с круизным лайнером MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, продемонстрировал важность готовности к таким случаям.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, в мае. В общей сложности ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

По мнению ученых, ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая.

Вирусолог сообщил о существовании 50 видов хантавирусов

Читайте также


общество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика