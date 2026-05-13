13 мая, 17:30

Происшествия

Серийному отравителю из Балашихи запросили пожизненное заключение

Прокуратура Московской области попросила суд назначить пожизненное лишение свободы 26-летнему Артему Миссюре, обвиняемому в серии отравлений родственников и знакомых из корыстных мотивов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина, имея долги перед банками на сумму более 3 миллионов рублей, решил завладеть имуществом близких. В январе 2024 года он подмешал яд в алкоголь своей девушке в квартире в Балашихе. Пострадавшую удалось спасти, однако, пока она находилась в больнице, обвиняемый оформил на нее два кредита более чем на 570 тысяч рублей.

Позже мужчина отравил друга детства, добавив ядовитое вещество в ягодный морс. Потерпевший спустя два дня скончался в больнице.

Следствие также считает, что с января по апрель 2024 года Миссюра добавлял яд в продукты, лекарства и напитки своей бабушки и дяди, рассчитывая получить наследство. В результате пожилая женщина умерла, а ее сын получил тяжелое отравление.

Кроме того, обвиняемый, по данным прокуратуры, пытался отравить мать, отчима и несовершеннолетнюю сестру ради наследства, однако их удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Еще один эпизод связан с попыткой отравления брата своей девушки. Мужчина приготовил рулет с ядом и привез его в гаражный кооператив в поселке Октябрьском. Отравление получил также знакомый потерпевшего, который оказался рядом. Оба выжили, но одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе процесса подсудимый признал вину частично. Прокуратура назвала преступления циничными и тщательно спланированными и потребовала отправить обвиняемого в колонию особого режима пожизненно.

Ранее жительница штата Юты, США, которая написала книгу о том, как пережить горе после потери близкого человека, убила своего мужа. В марте 2022 года Коури Ричинс подмешала в коктейль Эрика Ричинса синтетический опиоид в пять раз больше смертельной дозы. До этого, в День святого Валентина, она отравила его сэндвичем с анальгетиком.

