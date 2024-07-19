Житель Балашихи полгода подсыпал вредные вещества в еду родителям, чтобы убить их

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Балашихе 25-летний местный житель подозревается в покушении на убийство матери и отчима. С января по июнь 2024 года подозреваемый подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества, передает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

Потерпевшие обратились в медучреждение, где причины их ухудшения самочувствия установить не смогли. В связи с этим они обратились в следственный отдел.

Как сообщили в ведомстве, в изъятых из квартиры продуктах питания были выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу, что подтвердили проведенные экспертизы.

Установленная после этого в квартире камера видеонаблюдения зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал в еду вещества и приносил продукты и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ. На допросе мужчина признался в содеянном.

"По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы, в том числе физико-химическая по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин потерпевших. Назначены дополнительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы", – добавили в ведомстве.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

В Кашире в мае правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 78-летней супруги. Между ними произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина задушил жену.

До этого сотрудники прокуратуры завели уголовное дело по статье "Убийство" на мужчину, который также задушил ремнем сожительницу. Преступник попытался скрыть все следы, но его обнаружил знакомый, который вызвал полицию.