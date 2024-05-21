Мужчина задушил пожилую супругу в Кашире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кашире правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 78-летней супруги. ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным следствия, 20 мая между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина убил жену. После этого он сообщил о произошедшем соседям и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, смерть потерпевшей наступила от механической асфиксии при закрытии дыхательных путей руками.

Следователи и криминалисты провели осмотр места, изъяли одежду, смывы, допросили подозреваемых и свидетелей. Назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизу. Сейчас устанавливаются мотивы совершенного преступления, заключили в СК.

Ранее сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры завели уголовное дело по статье "Убийство" на мужчину, который задушил ремнем сожительницу. Происшествие случилось в квартире на Загорьевской улице в Москве.