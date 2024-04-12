В Подмосковье задержали мужчину, облившего кислотой женщину и ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Монино, который облил едкой жидкостью женщину и девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, оба нападения произошли вечером 10 апреля в Монино.

"Сначала злоумышленник прошел мимо женщины, развернулся, догнал ее и выплеснул из емкости в лицо неизвестную жидкость. Гражданка с ожогами глаз была доставлена в больницу", – сообщили в МВД.

После этого на соседней улице мужчина облил из шприца девочку, которую затем также госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого и задержали его в Люберецком городском округе. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в квартире на улице Загорьевской 55-летний мужчина поссорился со своей 37-летней сожительницей, ударил ее, а после задушил брючным ремнем.

До этого СМИ писали о том, что в Болгарии задержали участника перестрелки в "Москва-Сити" 44-летнего Абубакара Абакарова по запросу России. По данным журналистов, в данный момент Генпрокуратура РФ готовит необходимые документы для экстрадиции Абакарова.