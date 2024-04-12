МВД Башкирии: ранивший ножом двух полицейских приставал к прохожим

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Сотрудники полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который приставал к прохожим, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану в своем телеграм-канале.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть примерно в 10 часов утра по местному времени. Очевидцы рассказали, что мужчина был в наркотическом опьянении и находился в сквере около улицы Карла Маркса. Прибывшие на место полицейские обнаружили горожанина, который вел себя агрессивно и находился в неадекватном состоянии.

"В ходе беседы полицейские успокоили гражданина, и он убрал нож, но внезапно вновь выхватил его и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправных действий, также как и на предупредительные выстрелы в воздух, злоумышленник не реагировал", – добавили в пресс-службе.

Нападавший оказал активное сопротивление, но его удалось обезвредить. Однако в процессе он успел нанести ранения двум полицейским. В больницу был доставлен один из стражей правопорядка, а также сам задержанный. Второму полицейскому оказали помощь на месте преступления.

"Личность гражданина установлена. Им оказался уфимец 1995 года рождения. Причины его поступка устанавливаются", – указали в МВД.

Ранее Минздрав республики рассказывал, что житель Уфы с ножом ранил двух оперативников. Одного из них доставили в госпиталь ветеранов войн, второй полицейский отказался от помощи медиков. На месте работают сотрудники МВД, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

