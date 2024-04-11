"Коммерсант": в Болгарии задержали участника стрельбы в "Москва-Сити"

Фото: 123RF/flynt

В Болгарии задержали участника перестрелки в "Москва-Сити" 44-летнего Абубакара Абакарова по запросу России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, после конфликта со стрельбой Абакаров долгое время скрывался за границей, сначала проживая на Украине, а затем перебравшись в Европу. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В данный момент Генпрокуратура РФ готовит необходимые документы для экстрадиции Абакарова, говорится в статье.

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба развязалась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых позднее скончался в больнице.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.

В конце января этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, которого признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в "Москва-Сити".