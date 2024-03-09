Пять человек пострадали в результате конфликта со стрельбой в Люберцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек получили травмы в результате конфликта со стрельбой в Люберцах. Об этом сообщает главк МВД РФ по Московской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 марта 2024 года около кафе на Комсомольском проспекте. На место прибыли полицейские и предварительно установили, что в ходе конфликта неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, а затем скрылись. Пятеро пострадавших госпитализированы, говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают и разыскивают лиц, причастных к преступлению. Следователь следственного управления МУ МВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Дегунинская в ходе конфликта между мужчинами произошла стрельба. По информации столичного главка МВД России, один из участников выстрелил в оппонента из оружия, предположительно травматического, а позже скрылся на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента.

Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы