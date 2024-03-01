01 марта, 17:50Происшествия
Семь человек пострадали после стрельбы у больницы на юго-западе Турции
Фото: AP Photo/Ali Unal
Семь человек получили травмы в результате стрельбы в кафетерии рядом с входом в больницу на юго-западе Турции в городе Денизли, состояние двоих тяжелое. Об этом сообщает телеканал NTV.
По данным СМИ, два человека начали стрелять у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале.
"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали о стрельбе в столице Чада городе Нджамена, тогда там передвигались танки и бронетехника. Центр города оказался заблокирован, правительственная армия пошла на штурм штаб-квартиры оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF).
До этого сообщалось о конфликте со стрельбой между мужчинами в Москве. Один человек пострадал, его госпитализировали. Конфликт между гражданами произошел на улице Дегунинской, один из его участников выстрелил в оппонента, после чего скрылся на автомобиле Toyota.
Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы
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