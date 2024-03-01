Семь человек пострадали после стрельбы у больницы на юго-западе Турции

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Семь человек получили травмы в результате стрельбы в кафетерии рядом с входом в больницу на юго-западе Турции в городе Денизли, состояние двоих тяжелое. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, два человека начали стрелять у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале.

"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о стрельбе в столице Чада городе Нджамена, тогда там передвигались танки и бронетехника. Центр города оказался заблокирован, правительственная армия пошла на штурм штаб-квартиры оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF).

До этого сообщалось о конфликте со стрельбой между мужчинами в Москве. Один человек пострадал, его госпитализировали. Конфликт между гражданами произошел на улице Дегунинской, один из его участников выстрелил в оппонента, после чего скрылся на автомобиле Toyota.

Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы