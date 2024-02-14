Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Конфликт со стрельбой случился в центре столицы, на улице Плющихе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации собеседника агентства, в ходе ссоры между гражданами один из его участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Предварительно, пострадали три человека, добавил он.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Личность стрелявшего установлена, уточнил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на рынке в грузинском городе Рустави. В результате инцидента погибли четыре человека, указала пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь. Там подчеркнули, что полицейские задержали нападавшего на месте происшествия.

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