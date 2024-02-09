Неизвестный открыл стрельбу на рынке в грузинском Рустави

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Четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным на рынке в грузинском городе Рустави. Об этом заявила пресс-служба МВД Грузии.

"Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г. О.", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, среди погибших числится дядя нападавшего, который работал в момент стрельбы на рынке. При этом двоюродный брат злоумышленника также получил ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь, уточнили в полиции.

Как уточнили в МВД, сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего прямо на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая трех сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что двое вооруженных людей атаковали пункт охраны на входе в суд Чаглаян. Злоумышленников удалось ликвидировать, заключил он.



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