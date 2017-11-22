Суд арестовал одного из участников перестрелки в "Москва-Сити"

22 ноября, 19:32
Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
Пресненский районный суд на два месяца арестовал одного из участников конфликта с охранниками на территории комплекса "Москва-Сити" Магомеда Исмаилова, обвиняемого в хулиганстве.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Исмаилова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 января", - огласила судья Елена Абрамова, передает ТАСС.
Позиции сторон в ходе судебного заседания следователь просил заключить Исмаилова под стражу в связи с тем, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей.
Следствие также полагает, что другими участниками конфликта могут быть члены спортивного клуба, которым руководит Исмаилов.
Защита обвиняемого, в свою очередь, просила сначала отложить заседание на 72 часа. Суд отказал в заявленном ходатайстве. Тогда защита попросила избрать Исмаилову домашний арест или залог. Адвокат отметил, что его подзащитный добровольно явился в полицию, однако это "не было нигде задокументировано надлежащим образом".
Сам обвиняемый вину в ходе следственных действий и в суде не признал.
Следствие попросило арестовать двоих участников перестрелки в "Москва-Сити", им предъявили обвинения: одному – в покушении на убийство, другому – в хулиганстве. Об этом заявили в Пресненском суде. Мужчин задержали в понедельник, а сам инцидент произошел в прошлую пятницу на парковке башни "Око".
Ранее сообщалось, что делом о перестрелке в "Москва-Сити", в которой пострадали шесть человек, займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.
Поручение дал руководитель ГСУ СК по городу Александр Дрыманов. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба управления по Москве.
Вечером 17 ноября 2017 года на банкете в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где было около 260 гостей, произошел конфликт. По информации московского ГСУ СК РФ, ссора случилась между неустановленными посетителями центра и охранниками.
Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба. Стрельба продолжилась в холле и банкетном зале на четвертом этаже.
Подробнее о произошедшем в "Москва Сити" читайте в материале портала Москва 24.
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