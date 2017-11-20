6 задержанных, 6 раненых. Что известно о перестрелке в "Москва Сити"

Перестрелка около одной из высоток "Москва Сити" произошла в ночь на субботу 18 ноября. Шесть человек, в том числе сотрудники Росгвардии, получили ранения. Шесть подозреваемых задержаны.

Фото: портал Москва 24/Игнат ОМА

Конфликт произошел во время банкета в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где было около 260 гостей. Как сообщает телеканал Москва 24, охранники двух бизнесменов, приехавших на праздник, не поделили парковку. После просьбы переставить машины, неизвестные открыли огонь.

По данным телеграм-канала Mash, настоящей причиной конфликта стало желание гостей мероприятия сделать селфи. Две девушки решили сфотографироваться на фоне башни, но им помешал оставленный прямо у входа Maybach. Кстати, автомобиль этой марки до сих пор ищут по плану "Перехват". Два других, объявленных в розыск, нашли за несколько часов.

Так вот, как пишет Mash, девушки пожаловались людям, которых приняли за охранников (на самом деле это были бойцы Росгвардии). Те сделали замечание охранникам миллиардера и криминального авторитета Гавриила Юшваева, и началась стрельба.

Вход в небоскреб, рядом с которым произошла перестрелка. Фото: кадр из видео канала Москва 24

Иную версию произошедшего представил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, сотрудники ФГУП "Охрана" просто оказались поблизости по работе. В 21:30, находясь в машине около башни, они услышали шум, пошли проверить и увидели начинающуюся драку. Конфликт удалось погасить, сотрудники вернулись в машину. Через некоторое время скандал разгорелся вновь. Вернувшихся бойцов обстреляли. Оба ранены — у одного касательное ранение головы, его состояние средней тяжести; у другого — проникающее ранение брюшной полости, пуля извлечена из позвоночника, состояние тяжелое. Их прооперировали.

Кстати, нападавшим удалось похитить служебное оружие — пистолет Макарова, передает "Интерфакс".

Кроме сотрудников Росгвардии, оказались ранены сотрудники частного охранного предприятия, передает телеканал Москва 24. Всего из шести раненых двум была оказана помощь на месте, а четверых госпитализировали — в Боткинскую, 1-ю и 67-ю городские больницы.

Пока медики разбирались с пулевыми ранениями — по многочисленным сообщениям СМИ, стреляли из травматического оружия — участники перестрелки уехали с праздника.

В городе ввели план "Перехват". Искали автомобили Maybach, Toyota и Lexus. Первым задержали на Кутузовском проспекте машину с 31-летним Эльдаром Хамидовым на пассажирском сидении. Он был серьезно ранен и сразу отправился в больницу вместе с полицией. Позже на Можайском шоссе остановили Toyota, где также были подозреваемые. Всего сейчас задержаны шесть человек. Информации о том, что правоохранителям попался Maybach, пока не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По делу опросили больше 60 очевидцев.