Полицейские задержали еще двоих подозреваемых в стрельбе в "Москва-Сити"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали еще двоих возможных участников перестрелки в башне око в комплексе "Москва-Сити".

"В 20:40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль "Тойота", в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города", – цитирует "Интерфакс" в пресс-службу столичного главка полиции.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители допросили более 60 очевидцев из числа обслуживающего персонала на банкете, где произошел инцидент.

Кроме того, 18 ноября уже были задержаны четверо подозреваемых в участии в перестрелке.

Вечером 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити" началась перестрелка между неизвестными и сотрудниками частного охранного предприятия. Шесть охранников получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления.