Полицейские задержали еще двоих подозреваемых в стрельбе в "Москва-Сити"

18 ноября, 22:44
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали еще двоих возможных участников перестрелки в башне око в комплексе "Москва-Сити".
"В 20:40 сотрудниками полиции на Можайском шоссе у дома 3 был остановлен автомобиль "Тойота", в салоне которого находились двое мужчин, по предварительным данным, также причастных к конфликту, произошедшему накануне вечером в центре города", – цитирует "Интерфакс" в пресс-службу столичного главка полиции.
Ранее сообщалось о том, что правоохранители допросили более 60 очевидцев из числа обслуживающего персонала на банкете, где произошел инцидент.
Кроме того, 18 ноября уже были задержаны четверо подозреваемых в участии в перестрелке.
Вечером 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити" началась перестрелка между неизвестными и сотрудниками частного охранного предприятия. Шесть охранников получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления.
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