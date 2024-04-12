Глава Мурманской области Чибис рассказал о выписке из больницы

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после нападения и ножевого ранения. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

"Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", – добавил он.

Он подчеркнул, что постепенно идет на поправку и что обошлось без осложнений. Также он выразил огромную благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам, другим специалистам и всем тем, кто поддерживал его.

Ранее врачи рассказывали, что состояние главы региона улучшается благодаря крепкому здоровью и старанию медиков. Чибис уже смог вставать на ноги и передвигаться по больничной палате.

Губернатор получил ранение в живот 4 апреля, когда выходил из ДК после встречи с жителями Апатитов. После нападения медики оценивали его состояние как тяжелое.

Нападавшего оперативно задержали, им оказался местный житель, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. Против него возбудили уголовное дело, а суд Кировска на выездом заседании арестовал мужчину на 2 месяца.