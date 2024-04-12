Мужчина задушил сожительницу ремнем на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире на улице Загорьевской 55-летний мужчина поссорился со своей 37-летней сожительницей, ударил ее, а после задушил брючным ремнем. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что пострадавшая скончалась на месте. Преступник попытался скрыть все следы: он погрузил тело на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но его обнаружил знакомый, который вызвал полицию.

По информации телеграм-канала столичного СК, сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры завели на мужчину уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Там же указано, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли орудие преступления. В данный момент с задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сотрудники столичного СК нашли зарезанную женщину в квартире на северо-западе Москвы. Известно, что убитая была 1968 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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