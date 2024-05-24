В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

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Жителя Чувашии задержали по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он украл 600 тысяч рублей и угнал машину, рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ.

О гибели двух жителей села Алтышево Алатырского округа стало известно 17 мая. Их тела были обнаружены с признаками насильственной смерти. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Следствие полагает, что в ночь на 17 мая местный житель ворвался в дом к супружеской паре и застрелил их. После этого подозреваемый поджег дом, забрав с собой денежные средства на сумму около 600 тысяч рублей.

Он попытался скрыться на автомобиле погибших, но не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где злоумышленник ее и оставил, закопав рядом орудие преступления. На нем правоохранителям удалось найти следы биологического происхождения, по которым была установлена личность подозреваемого.

К настоящему моменту злоумышленник задержан. Следователи собираются ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кашире сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в убийстве 78-летней супруги. Следователи полагают, что 20 мая между ними произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина и лишил жизни свою жену.