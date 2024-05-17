TOI: турист спрятал тело убитой девушки в чемодан в отеле Индии и сбежал

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Турист из штата Харьяна убил собственную девушку в отеле Индии, спрятал ее тело в чемодан и сбежал. Об этом сообщает местное издание The Times of India (TOI).

Как сказано в сообщении, 13 мая 23-летний Винод прибыл в отель города Манали со своей 26-летней возлюбленной Шитал, с которой встречался около трех лет. Спустя два дня проживания в гостинице мужчина пришел на ресепшен и выписался из номера. Персоналу показалось странным, что индиец уехал из отеля без девушки. Также подозрения вызвал тяжелый чемодан Винода.

В связи с этим сотрудники отеля вызвали сотрудников полиции, однако злоумышленник уже скрылся, оставив чемодан. Открыв его, правоохранители нашли тело Шитал.

Через пару часов полицейские все-таки обнаружили Винода и арестовали его на границе округа Куллу, куда он доехал на автобусе после побега.

Ранее сообщалось, что полиция Индии из штата Чхаттисгарх обнаружила скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая пропала без вести пять лет назад. Полиция придерживается версии, что Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем – фитнес-тренером, который решился на убийство из-за финансовых разногласий с ведущей.

