Разыскиваемый полицией Японии 50 лет преступник умер в больнице – СМИ

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Мужчина, назвавший себя леворадикальным экстремистом Сатоси Кирисимой, устроившим серию взрывов в Токио в 1970-х годах, умер в больнице. Об этом сообщает телеканал NHK.

Кирисиму безуспешно разыскивали 50 лет за причастность к серии терактов, которые провела организация "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии". Он подозревался в том, что заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года. В результате теракта погибли восемь человек и еще 165 были тяжело ранены.

Представитель больницы в префектуре Канага сообщил, что 70-летний мужчина, поступивший в клинику под другим именем, заявил, что он и есть Сатоси Кирисима. У мужчины была диагностирована последняя стадия рака желудка, и он заявил, что хочет закончить свои дни, используя настоящее имя. Он также поделился подробностями подготовки теракта.

Утром 29 января стало известно, что мужчина скончался. Полиция считает, что вероятность того, что он действительно является разыскиваемым террористом, высока. ДНК умершего была взята на экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция Индии из штата Чхаттисгарх обнаружила скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая пропала без вести пять лет назад. Полиция придерживается версии, что Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем – фитнес-тренером, который решился на убийство из-за финансовых разногласий с ведущей.