В Индии нашли останки телеведущей, пропавшей пять лет назад – СМИ

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Полиция Индии из штата Чхаттисгарх обнаружила скелет телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, которая пропала без вести пять лет назад. Об этом сообщает газета Indian Express.

На момент пропажи телеведущей было 30 лет, она исчезла в конце 2018 года. Останки ее тела были найдены под проезжей частью национальной автомагистрали.

Полиция придерживается версии, что Лашкар была убита в октябре 2018 года своим сожителем – фитнес-тренером, который решился на убийство из-за финансовых разногласий с ведущей. Для того, чтобы спрятать тело, убийца привлек двух сообщников. Спустя год после того, как тело женщины было спрятано, на том месте началось строительство автомагистрали.

Все трое подозреваемых были арестованы в начале этой недели. В полиции заявили, что следователи планируют собрать образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно удостовериться в принадлежности останков.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти обнаружил пакет с обожженной головой. Мужчина обнаружил тлеющий пакет на прогулке с собакой, и когда попытался его потушить, из него вывалилась человеческая голова. В пакете были и другие части расчлененного тела.