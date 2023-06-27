Житель Ленобласти обнаружил пакет с обожженной головой

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Обожженная голова выкатилась под ноги жителю города Сертолово в Ленинградской области во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Life.ru.

По данным СМИ, собака привела 38-летнего мужчину к тлеющему черному пакету. Когда прохожий попытался его потушить, из него вывалилась человеческая голова. В пакете были другие части расчлененного тела.

Отмечается, что останки отправили на экспертизу. Специалисты устанавливают личность погибшего.

Ранее человеческие останки возрастом около 100 лет нашли на стадионе московского "Торпедо" во время реконструкции. Уточнялось, что рабочие откопали череп и кости.

До этого оперативные службы Камчатского края обнаружили расчлененное тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева в Петропавловске-Камчатском. Его коллега рассказала, что, по словам друзей, в ту ночь, когда мужчина пропал, он был сильно пьян.

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