Коллега рассказала о мужчине, чье расчлененное тело нашли в Петропавловске-Камчатском

Фото: vk.com/love_rehab

Коллега пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева, чье расчлененное тело нашли в Петропавловске-Камчатском, рассказала о погибшем. Об этом сообщает телеканал "360".

"Дима всегда был приветлив, помогал, чем мог. В ночь, когда он пропал, по словам друзей, был сильно пьян. До последнего близкие надеялись, что он просто внезапно загулял", – отметила женщина.

По ее словам, сообщение о его смерти шокировало всех, кто знал Арбугаева.

Ранее оперативные службы Камчатского края сообщили об обнаружении расчлененного тела Арбугаева в Петропавловске-Камчатском.

По информации следствия, в ночь на 1 марта собака нашла череп мужчины в микрорайоне Сероглазка. Позднее в снегу обнаружили тело.

До этого Арбугаева считали пропавшим. Его не видели с 22 февраля. На поиски мужчины были направлены волонтеры и сотрудники полиции.



"Московский патруль": в столице нашли тело женщины с колотыми ранами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!