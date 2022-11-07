Подозреваемый в расчленении жены напал на сокамерников в изоляторе – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Подозреваемый в расчленении жены 89-летний москвич Петр Войхановский напал на сокамерников в изоляторе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

До этого отмечалось, что Хорошевский районный суд города Москвы заключил мужчину под стражу на 2 месяца – до 3 января 2023 года. Однако подозреваемый свою вину отрицает.

В свою очередь, представители правоохранительных органов сообщили, что на его руках и одежде были найдены следы крови. Кроме того, за несколько недель до убийства его супруга жаловалась дочери на Войхановского.

"Говорила, что он стал агрессивным, что она опасается за свою жизнь. Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться – напал на соседей по камере", – рассказали в полиции.

Специалисты высказали предположение, что мужчина может придерживаться такого поведения, чтобы его признали психически нездоровым.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения 3 ноября расчлененного тела женщины во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского на северо-западе Москвы.

Криминалисты обследовали место обнаружения останков. Главным подозреваемым в убийстве женщины стал ее супруг 1933 года рождения. Сообщалось, что в его квартире правоохранители также обнаружили останки женщины.

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