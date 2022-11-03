СК возбудил дело после обнаружения останков женщины на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела женщины во дворе жилого дома на улице Маршала Тухачевского на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

"3 ноября 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского, обнаружены различные части тела неустановленной женщины с признаками отчленения, то есть насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте обнаружения останков работают следователи и криминалисты. Главным подозреваемым в убийстве женщины является ее супруг 1933 года рождения.

"В его квартире также обнаружены останки женщины", – пояснили в ведомстве.

Ранее сумку с частями человеческого тела нашли в реке Ижоре в Санкт-Петербурге. Сумку обнаружили работники коммунальных служб во время уборки акватории реки в Колпинском районе города. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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