ФСИН подтвердила, что отсидевший более 20 лет пермский каннибал вышел на свободу

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пермского каннибала Михаила Малышева освободили из колонии после 20 лет заключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН.

Ранее о его освобождении писали местные СМИ. Отмечалось, что 56-летний Малышев оказался на свободе еще 28 октября. Также известно, что он прошел принудительное психиатрическое лечение.

Преступник, суд на которым состоялся в 2002 году, отбывал наказание в колонии в Пермском крае. Его приговорили к 25 годам заключения за два доказанных убийства. Он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину.

Останки первой жертвы Малышев выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп он выбросил в реку. Мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, а остальное выбрасывал.

В прошлом году осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии № 7.

Приговор членам "банды молоточников" или "Академовских маньяков" был вынесен в апреле 2013 года Иркутским областным судом. Преступники нападали на горожан в вечернее время суток и избивали их молотками и битами. Обвинения Лыткину были предъявлены сразу по нескольким статьям. В частности, в шести убийствах, девяти покушениях на убийство, трех грабежах и глумлении над телом.

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