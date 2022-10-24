На Кубани задержали подозреваемого в убийстве московского таксиста на Maybach

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Краснодарском крае задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя элитного такси в Москве, сообщает РИА Новости.

В скором времени его доставят в следственный отдел, где приступят к его допросу.

Ранее следователи установили подозреваемого в убийстве таксиста в Подмосковье. Им стал молодой человек 2003 года рождения, который после совершения преступления покинул столичный регион. Следствие совместно со столичным уголовным розыском установило и изъяло автомобиль, который злоумышленник оперативно продал незнакомому лицу через мобильное приложение.

Таксист пропал без вести 17 октября. Мужчина уехал на работу на служебной люксовой иномарке Maybach. Вечером того же дня он созвонился со своей супругой, после чего перестал выходить на связь. После исчезновения мужчины его жена обратилась в полицию.

23 октября тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в лесу в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, злоумышленник вызвал такси бизнес-класса и, покатавшись, расправился с водителем. Сразу после убийства злоумышленник продал принадлежащий таксисту Maybach. У погибшего остался пятимесячный ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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