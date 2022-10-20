Водитель фуры погиб под колесами собственной машины на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель фуры погиб в результате наезда собственной припаркованной машины в столичном районе Бирюлево Западное. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ остановился на улице Медынской в районе дома 4, корпуса 2, по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился с правой стороны автомобиля", – говорится в сообщении.

После этого грузовик продолжил движение задним ходом и врезался в припаркованный Hyndai Porter. Водитель МАЗа от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организовано административное расследование.

Ранее сообщалось, что на Медынской улице в районе дома 4, корпуса 2, столкнулись два грузовых автомобиля. Движение по улице осуществлялось по одной полосе. На месте работали оперативные службы города.

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