07:24Происшествия
Два грузовых автомобиля столкнулись на Медынской улице
Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
На Медынской улице в районе дома 4 корпуса 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".
Как уточняется, движение по улице осуществляется по одной полосе. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что в Москве столкнулось два автомобиля Mitsubishi и Mercedes в районе дома № 15 на Каланчевской улице. В результате Mitsubishi опрокинулся. В ДТП никто не пострадал.
По факту происшествия было организовано административное расследование.
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