Два грузовых автомобиля столкнулись на Медынской улице

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На Медынской улице в районе дома 4 корпуса 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Как уточняется, движение по улице осуществляется по одной полосе. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что в Москве столкнулось два автомобиля Mitsubishi и Mercedes в районе дома № 15 на Каланчевской улице. В результате Mitsubishi опрокинулся. В ДТП никто не пострадал.

По факту происшествия было организовано административное расследование.



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