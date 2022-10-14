Mitsubishi опрокинулся в результате ДТП в Москве

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Столкновение двух автомобилей Mitsubishi и Mercedes произошло в районе дома № 15 на Каланчевской улице. В результате Mitsubishi опрокинулся, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что в ДТП никто не пострадал. По факту происшествия организовано административное расследование.

Ранее сообщалось, что грузовик наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам.

Также в Ясеневе автобус насмерть сбил ребенка на самокате на Литовском бульваре в районе дома № 22. Водитель наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть. Мальчик ехал на самокате в зоне пешеходного перехода.

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