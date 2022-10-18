Один человек погиб при опрокидывании маршрутки на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Маршрутка врезалась в отбойник и опрокинулась на Киевском шоссе в ТиНАО, в результате ДТП один человек погиб, девять получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"На 29-м километре Киевского шоссе маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали десять человек, один из них погиб", – сказал представитель служб.

На место прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших.

Прокуратура подтвердила информацию о гибели 35-летней женщины. По данным ведомства, 40-летний водитель маршрутки не справился с управлением. В МЧС уточнили, что в автобусе находились 25 человек.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем на улице Барклая на западе Москвы. В результате трое пассажиров обратились за помощью врачей. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.

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