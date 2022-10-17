Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Авария произошла на улице Барклая, в районе дома 10. Там столкнулись легковушка и автобус. В результате трое пассажиров обратились за помощью врачей.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и КамАЗа случилось под Тамбовом. Авария произошла на Лазовском переезде в Сампурском районе.

В результате ДТП один человек погиб, восемь получили травмы. Также сообщалось, что еще один человек оставался заблокированным.



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