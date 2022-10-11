01:22Происшествия
ДТП с участием двух такси и легкового автомобиля произошло на Можайском шоссе
Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно
На Можайском шоссе в районе дома 40 перед пересечением с улицей Кубинка произошло ДТП с участием двух автомобилей такси и легкового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранс.Оперативно.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области осуществляется по второй полосе.
Ранее смертельно ДТП произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.
Пять автомобилей столкнулись на Домодедовской улице
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!