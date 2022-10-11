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Происшествия

ДТП с участием двух такси и легкового автомобиля произошло на Можайском шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На Можайском шоссе в районе дома 40 перед пересечением с улицей Кубинка произошло ДТП с участием двух автомобилей такси и легкового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранс.Оперативно.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области осуществляется по второй полосе.

Ранее смертельно ДТП произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.

Пять автомобилей столкнулись на Домодедовской улице

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