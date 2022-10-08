Мотоциклист сбил насмерть двух пешеходов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Ступино в Подмосковье водитель мотоцикла насмерть сбил двух пешеходов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел на 3-м километре дороги "Соколова Пустынь – Ступино".

"Водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП два человека погибли", – сообщили в ведомстве

Водителя транспортного средства госпитализировали.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

До этого два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Еще три человека госпитализировали.

Ранее водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



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