07 октября, 23:19Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Сергиево-Посадском городском округе
Фото: 50.mchs.gov.ru
Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом Агентству "Москва"сообщили в пресс-службе ГУ МВД РВ по Подмосковью.
"В 18:35 на 43-м километре автодороги "Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец" водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser", – сообщили о деталях ДТП в ведомстве.
Еще трое человек, по сообщению пресс-службы, пострадали. Их госпитализировали.
В ведомстве добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что девять человек пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой на трассе в Подмосковье. Двое из девяти пострадавших были госпитализированы для оказания дальнейшей медицинской помощи.
До этого водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы.
Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
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