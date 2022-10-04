Подростки попали в ДТП на угнанном автомобиле в Красноярском крае

12:28
Фото: vk.com/kraschp
Трое подростков в Красноярском крае попали в больницу с различными травмами, которые они получили в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщает ГУ МВД по краю.
Правоохранители выяснили, что 16-летний житель села Николаевка ночью забрал у родителей ключи от автомобиля Toyota Camry и вместе со своим 14-летним другом и 17-летней знакомой отправился кататься. Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель не справился с управлением, машину унесло в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль полностью выгорел.
По данному инциденту возбудили административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Также на водителя составлены административные материалы за езду без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил использования ремней безопасности пассажирами.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась с еще одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.
Автомобиль наехал на пешехода на Кутузовском проспекте
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