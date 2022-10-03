Два человека погибли в результате ДТП в Наро-Фоминском городском округе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Наро-Фоминском городском округе произошло ДТП с участием автомобилей Lada и Kia. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщает Агентство "Москва".
"<...> водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Lada, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего совершил столкновение с автомобилем Kia", – говорится в сообщении.
Авария случилась на 15-м километре автодороги Ермолино – Боровск – Верея – Колодкино. В результате погибли два человека. Еще трое пострадали, двоих из них госпитализировали.
Как сообщает газета "Известия", в ДТП погибли 40-летняя женщина – водитель Lada и 38-летний мужчина. Пострадали 29-летняя жительница Наро-Фоминска и две жительницы столицы. У одной из пострадавших закрытый перелом грудины, еще одна получила разрыв внутренних органов.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась с еще одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.
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