Трактор перевернулся на Сельскохозяйственной улице в Москве. Спецтехника двигалась от улицы Декабристов в сторону проезда Серебрякова.

По предварительным данным, в какой-то момент водитель отвлекся от дороги, и трактор правыми колесами зацепил бордюр и опрокинулся на бок. Мужчину увезли в больницу с различными травмами.

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