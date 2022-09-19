"Рейд 112": пожар произошел в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в девятиэтажном доме на юге Москвы. На втором этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. В результате происшествия никто не пострадал.

А на 58 километре МКАД водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на мокрой дороге и допустил ДТП. Пострадали два человека.

На 3-й Богатырской улице с балкона второго этажа жилого дома выпал человек. Он выжил, скорую он также вызвал себе сам.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

