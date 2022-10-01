Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в жилом доме в Коломне

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Главное Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту взрыва в девятиэтажном жилом доме и госпитализации двоих человек, передает Агентство "Москва".

"Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области по факту хлопка газа в жилом доме и госпитализации двоих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – сообщили в ведомстве.

По информации СК РФ, хлопок в ночные часы 1 октября произошел в результате утечки газа. В результате обрушилась не несущая стена квартиры. Из-за взрыва пострадали хозяин квартиры и его знакомый. Их госпитализировали в связи с ожогами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Также пройдут пожарно-техническая и взрывотехническая экспертизы.

В связи с инцидентом инициирована проверка прокуратуры Московской области. Во время нее планируется дать правовую оценку действиям ответственных лиц. В частности, будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее сообщалось, что на проспекте Кирова в Коломне произошел взрыв в жилом доме. Изначально сообщалось, что пострадали пять человек, еще 130 были госпитализированы.

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