Прокуратура взяла на контроль установление причин взрыва в доме на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Хорошёвская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств взрыва в доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного надзорного ведомства.

В результате происшествия на Тепличной улице пострадала женщина, которую госпитализировали. По предварительной информации, она открыла заглушку и кран газовой плиты.

По данным РИА Новости, очагом стала квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Источник в экстренных службах рассказал, что у пострадавшей 1974 года рождения ожоги лица и рук.

"Предварительно, женщина пыталась подключить маленький газовый баллон", – сказал собеседник агентства.

В квартире произошло обрушение межкомнатной стены. При этом несущие конструкции дома не были нарушены, жильцов эвакуировали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоквартирном деревянном жилом доме в Новосибирске. Хлопок в газовом котле произошел в квартире на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал. До приезда спасателей 23 человека, в том числе семеро детей, эвакуировались из дома самостоятельно.

